Chantons sous les Cordes Édition 2026 Le Colisée Biarritz
Chantons sous les Cordes Édition 2026 Le Colisée Biarritz mardi 30 juin 2026.
Biarritz
Chantons sous les Cordes Édition 2026
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:15:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Deux concerts des finalistes du concours de chant 2026.
19h15 & 21h.
MUSIC &TEMPO .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Chantons sous les Cordes Édition 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz
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