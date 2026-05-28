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Chantons sous les Cordes Édition 2026 Le Colisée Biarritz

Chantons sous les Cordes Édition 2026 Le Colisée Biarritz

Chantons sous les Cordes Édition 2026 Le Colisée Biarritz mardi 30 juin 2026.

Lieu : Le Colisée

Adresse : 11 Avenue Sarasate

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif :

Biarritz

Chantons sous les Cordes Édition 2026

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:15:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Deux concerts des finalistes du concours de chant 2026.
19h15 & 21h.

MUSIC &TEMPO   .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Chantons sous les Cordes Édition 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz

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