Chantons sous les Cordes Édition 2026 Le Colisée Biarritz

Biarritz

Chantons sous les Cordes Édition 2026

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:15:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Deux concerts des finalistes du concours de chant 2026.

19h15 & 21h.

MUSIC &TEMPO .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Chantons sous les Cordes Édition 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz