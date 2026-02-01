Mesdames en vraies ! Gare du Midi Biarritz

Mesdames en vraies !

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

2026-06-30

On vient vous voir en vraies!

Nous sortons de vos téléphones et des réseaux sociaux pour nous retrouver sur scène, nous rencontrer, rire et nous célébrer.

Avec Maïtena Biraben, Alexandra Crucq, Sandra Sisley, Elsa Wolinski, Ariane Massenet, Sonia Dubois, Nathalie Giraud Desforges, Caroline Coldefy. (Cast non contractuel)

Mise en scène Martin Dust .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

