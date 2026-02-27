Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua Espelette

Chants basques avec le Choeur d'Hommes Ezpela Gizon korua

Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua Espelette jeudi 13 août 2026.

Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua

Eglise Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

  .

Eglise Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua

L’événement Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua Espelette a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque