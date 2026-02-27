Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua

Eglise Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

.

Eglise Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua

L’événement Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua Espelette a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque