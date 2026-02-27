Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua Espelette
Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua Espelette dimanche 6 septembre 2026.
Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua
Eglise Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
.
Eglise Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua
L’événement Chants basques avec le Choeur d’Hommes Ezpela Gizon korua Espelette a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque