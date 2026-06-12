Couziers

Chants Mariaux, une apparition enchantée

9 Rue de la Mairie Couziers Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La Soubirane, trio polyphonique féminin du Quercy, aux influences tribales et méditerranéennes, chante avec fougue et profondeur, au son des tambours. Un son archaïque, mélodieux, et aérien, une justesse et une authenticité qui nous fait vibrer au plus profond.

Un concert empreint de spiritualité et de délicatesse vocale

La Soubirane Stéphanie Della Rocca Carine Joanny Isabelle Bourguetou

La Soubirane, trio polyphonique féminin du Quercy, aux influences tribales et méditerranéennes, chante avec fougue et profondeur, au son des tambours. Un son archaïque, mélodieux, et aérien, une justesse et une authenticité qui nous fait vibrer au plus profond. Avec le concert des Chants Mariaux de l’Arc Méditerranéen, La Soubirane célèbre le culte marial et la ferveur des traditions populaires qui l’entourent. Au gré de merveilleuses harmonies et dissonances, La Soubirane vous plonge dans les mystères de chants sacrés et populaires de l’Arc Méditerranéen. 20 .

9 Rue de la Mairie Couziers 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 72 infos@musiques-et-patrimoine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Soubirane, an all-female polyphonic trio from the Quercy region, with tribal and Mediterranean influences, sings with ardor and depth to the sound of drums. An archaic, melodious and ethereal sound, with an accuracy and authenticity that thrills us to the core.

L’événement Chants Mariaux, une apparition enchantée Couziers a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme