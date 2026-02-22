Obernai

Chants participatifs Notes en stock

1 rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 16:30:00

fin : 2026-07-06 17:30:00

Date(s) :

2026-07-06

L’Association Parole et Lumière, vous propose un concert à résonances profondes et spirituelles, avec un répertoire religieux et profane. Avec Jean-Daniel Toureille a la guitare.

L’Association Parole et Lumière, vous propose un concert à résonances profondes et spirituelles, avec un répertoire religieux et profane.

Avec Jean-Daniel Toureille a la guitare.

Participation libre. .

1 rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est gabriele.di-patrizio@ifosep.fr

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English :

The Association Parole et Lumière presents a concert with deep spiritual resonance, featuring religious and secular repertoire. With Jean-Daniel Toureille on guitar.

L’événement Chants participatifs Notes en stock Obernai a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme d’Obernai