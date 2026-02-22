Chants participatifs Notes en stock Obernai
Chants participatifs Notes en stock Obernai lundi 6 juillet 2026.
Obernai
Chants participatifs Notes en stock
1 rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 16:30:00
fin : 2026-07-06 17:30:00
Date(s) :
2026-07-06
L’Association Parole et Lumière, vous propose un concert à résonances profondes et spirituelles, avec un répertoire religieux et profane. Avec Jean-Daniel Toureille a la guitare.
L’Association Parole et Lumière, vous propose un concert à résonances profondes et spirituelles, avec un répertoire religieux et profane.
Avec Jean-Daniel Toureille a la guitare.
Participation libre. .
1 rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est gabriele.di-patrizio@ifosep.fr
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English :
The Association Parole et Lumière presents a concert with deep spiritual resonance, featuring religious and secular repertoire. With Jean-Daniel Toureille on guitar.
L’événement Chants participatifs Notes en stock Obernai a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme d’Obernai
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