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Chants participatifs Notes en stock Obernai

Chants participatifs Notes en stock Obernai lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 1 rue du Chanoine Gyss

Ville : 67210 Obernai

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Obernai

Chants participatifs Notes en stock

1 rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 16:30:00
fin : 2026-07-06 17:30:00

Date(s) :
2026-07-06

L’Association Parole et Lumière, vous propose un concert à résonances profondes et spirituelles, avec un répertoire religieux et profane. Avec Jean-Daniel Toureille a la guitare.
L’Association Parole et Lumière, vous propose un concert à résonances profondes et spirituelles, avec un répertoire religieux et profane.
Avec Jean-Daniel Toureille a la guitare.

Participation libre.   .

1 rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est   gabriele.di-patrizio@ifosep.fr

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English :

The Association Parole et Lumière presents a concert with deep spiritual resonance, featuring religious and secular repertoire. With Jean-Daniel Toureille on guitar.

L’événement Chants participatifs Notes en stock Obernai a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme d’Obernai

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