Chants traditionnels au château du Bousquet de Saint-Laurent-du-Pape, Château du Bousquet, Saint-Laurent-du-Pape

Informations pratiques

Chants traditionnels au château du Bousquet de Saint-Laurent-du-Pape 19 et 20 septembre Château du Bousquet Ardèche

Places limitées au stage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la FAMDTA et l’association Chants des Terres organisent un week-end autour des chants traditionnels au Château de Saint-Laurent-du-Pape.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

De 14h00 à 17h00 : Stage « Pratique et technique du chant traditionnel »

Avec Marion Blanchard, professeure de chant, chanteuse d du duo Noiranomis et membre du groupe Les Conteuses de Pas (qui se produira en soirée devant le château) :

« Nous aborderons les différents types de répertoire, à danser ou à écouter, ainsi que les techniques spécifiques au chant traditionnel, permettant de chanter en confort en s’amusant. Apprentissage d’oreille (pas besoin de savoir lire la musique), pensez à emmener un enregistreur.

Tous niveaux bienvenus, l’important c’est d’avoir envie. «

La jauge initiale est fixée à 15 participante(s), mais un deuxième groupe de 15 pourra si besoin être ouvert sous la conduite de Clémence Moiron, également membre des Conteuses des Pas.

Participation aux frais : 20 euros.

Réservation (vraiment) conseillée :

https://famdt-ardeche.fr/wp/stage-bal-et-spectacle-autour-des-chants-traditionnels-les-19-et-20-septembre/

20h30: Spectacle « Chants de passage », par les Conteuses de Pas.

Site internet du groupe :

https://www.lesconteusesdepas.fr/presentation-des-membres/

Vidéo de présentation du spectacle :

https://www.youtube.com/watch?v=2YOl4XAC67U

Le spectacle aura lieu sur le parvis du château. Repli à la salle des fêtes du village en cas de mauvais temps.

Participation aux frais : 10 euros.

Réservation possible ( voir bas de la page ).

Buvette assurée.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

10h30: – 12h00 : Balade patrimoniale guidée dans Saint-Laurent du Pape, entrecoupée de chants.

Les chants seront présentés par l’ensemble Choeur des Terres et par les stagiaires de la veille.

Rdv devant le château, où se terminera également ma boucle dans le village.

12h00 : Pique-nique devant le château.

Des tables seront dressées, amenez votre repas et partagez-le si vous le souhaitez.

Buvette assurée.

14h00 – 16h00 : Bal folk sur le parvis, avec le groupe Chamaras.

Participation libre, au chapeau.

Page de Chamaras sur le site de la FAMDTA :

https://famdt-ardeche.fr/wp/chamaras-ardeche/

Château du Bousquet Rue du Bousquet 07800 Saint-Laurent-du-Pape Saint-Laurent-du-Pape 07800 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://famdt-ardeche.fr/wp/ https://www.facebook.com/FedeAteliersMusiquesDansesArdeche;https://www.facebook.com/profile.php?id=61557905837380 [{« link »: « https://famdt-ardeche.fr/wp/stage-bal-et-spectacle-autour-des-chants-traditionnels-les-19-et-20-septembre/ »}, {« link »: « https://www.lesconteusesdepas.fr/presentation-des-membres/ »}, {« data »: {« author »: « Les Conteuses de Pas », « cache_age »: 86400, « description »: « Chants de Passage est un Spectacle / Concert-confu00e9rence autour des chansons traditionnelles, de leur usage et de leur transmission.nu00c9crit et interpru00e9tu00e9 par les Conteuses de pas. », « type »: « video », « title »: « Chants de Passage – Trailer », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2YOl4XAC67U/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2YOl4XAC67U », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfSEdG_2hvAk_61nPGvCumA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la FAMDTA et l’association Chants des Terres organisent un week-end autour des chants traditionnels au Château de Saint-Laurent-du-Pape.

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