AGENDA · Chazé-sur-Argos
Chapelle Croix-Marie, Chapelle Croix-Marie, Chazé-sur-Argos
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Croix-Marie · Chazé-sur-Argos
Informations pratiques
Chapelle Croix-Marie 19 et 20 septembre Chapelle Croix-Marie Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Chapelle construite en 1674, entièrement restaurée
Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
• Chiens refusés – Accessibilité PMR
06 83 16 46 05
Chapelle Croix-Marie Route de Vern-d’Anjou Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire Chapelle construite en 1674, entièrement restaurée.
Chapelle construite en 1674, entièrement restaurée
©OTAB
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