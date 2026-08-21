Chapelle Croix-Marie, Chapelle Croix-Marie, Chazé-sur-Argos

Informations pratiques

Chapelle Croix-Marie 19 et 20 septembre Chapelle Croix-Marie Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle construite en 1674, entièrement restaurée

Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h

• Visite libre

• Gratuit

• Chiens refusés – Accessibilité PMR

06 83 16 46 05

Chapelle Croix-Marie Route de Vern-d’Anjou Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire Chapelle construite en 1674, entièrement restaurée.

Chapelle construite en 1674, entièrement restaurée

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