Hôtel Gislard, Hôtel Gislard, Chazé-sur-Argos

Informations pratiques

Hôtel Gislard 19 et 20 septembre Hôtel Gislard Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fondé au milieu du 19e siècle, l’hôtel et son écurie attenante accueillaient les piétons et les cavaliers (jusqu’à 8 chevaux et leurs équipements). Exposition de peinture.

Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 17h

• Visites guidées : 1 le matin et 1 l’après-midi

(horaires non communiqués)

• Gratuit

Hôtel Gislard Place Saint Julien Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire Fondé au milieu du 19ème siècle et laissé en l’état depuis, l’hôtel et son écurie attenante accueillaient les piétons et les cavaliers (jusqu’à 8 chevaux et leurs équipements).

Fondé au milieu du 19e siècle, l’hôtel et son écurie attenante accueillaient les piétons et les cavaliers (jusqu’à 8 chevaux et leurs équipements). Exposition de peinture.

©OTAB