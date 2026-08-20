Hôtel Gislard, Hôtel Gislard, Chazé-sur-Argos
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Gislard · Chazé-sur-Argos
Informations pratiques
Hôtel Gislard 19 et 20 septembre Hôtel Gislard Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fondé au milieu du 19e siècle, l’hôtel et son écurie attenante accueillaient les piétons et les cavaliers (jusqu’à 8 chevaux et leurs équipements). Exposition de peinture.
Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 17h
• Visites guidées : 1 le matin et 1 l’après-midi
(horaires non communiqués)
• Gratuit
Hôtel Gislard Place Saint Julien Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire Fondé au milieu du 19ème siècle et laissé en l’état depuis, l’hôtel et son écurie attenante accueillaient les piétons et les cavaliers (jusqu’à 8 chevaux et leurs équipements).
Fondé au milieu du 19e siècle, l’hôtel et son écurie attenante accueillaient les piétons et les cavaliers (jusqu’à 8 chevaux et leurs équipements). Exposition de peinture.
©OTAB
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