Chapelle de la Magdeleine, Chapelle de la Magdeleine, Saint-Vincent-des-Landes
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Magdeleine · Saint-Vincent-des-Landes
Informations pratiques
Chapelle de la Magdeleine 19 et 20 septembre Chapelle de la Magdeleine Loire-Atlantique
Entrée libre, contact : 02 40 55 38 29
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection de la Sainte-Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de peste.
Chapelle de la Magdeleine Rue de la Magdeleine 44590 St Vincent des Landes Saint-Vincent-des-Landes 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 55 38 29
Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection de la Sainte-Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de peste.
chapelle de la magdeleine
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- Église de St Vincent des Landes, Eglise, Saint-Vincent-des-Landes 19 septembre 2026