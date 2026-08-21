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Chapelle de la Magdeleine, Chapelle de la Magdeleine, Saint-Vincent-des-Landes

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Magdeleine · Saint-Vincent-des-Landes

Chapelle de la Magdeleine, Chapelle de la Magdeleine, Saint-Vincent-des-Landes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de la Magdeleine
Adresse
Rue de la Magdeleine 44590 St Vincent des Landes
Ville
44590 Saint-Vincent-des-Landes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre, contact : 02 40 55 38 29

Chapelle de la Magdeleine 19 et 20 septembre Chapelle de la Magdeleine Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 55 38 29

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection de la Sainte-Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de peste.

Chapelle de la Magdeleine Rue de la Magdeleine 44590 St Vincent des Landes Saint-Vincent-des-Landes 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 55 38 29
Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection de la Sainte-Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de peste.

chapelle de la magdeleine

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