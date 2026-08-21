Chapelle de la Magdeleine, Chapelle de la Magdeleine, Saint-Vincent-des-Landes

Informations pratiques

Chapelle de la Magdeleine 19 et 20 septembre Chapelle de la Magdeleine Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 55 38 29

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection de la Sainte-Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de peste.

Chapelle de la Magdeleine Rue de la Magdeleine 44590 St Vincent des Landes Saint-Vincent-des-Landes 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 55 38 29

Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection de la Sainte-Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de peste.

chapelle de la magdeleine