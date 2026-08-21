Église de St Vincent des Landes, Eglise, Saint-Vincent-des-Landes

Informations pratiques

Église de St Vincent des Landes 19 et 20 septembre Eglise Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise paroissiale d’inspiration gothique construite au 19ème siècle.

Visite libre

Eglise Rue de la mairie 44590 Saint Vincent des Landes Saint-Vincent-des-Landes 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 55 38 29

Eglise paroissiale d’inspiration gothique construite au 19° siècle

mairie St Vincent des Landes