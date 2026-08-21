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Église de St Vincent des Landes, Eglise, Saint-Vincent-des-Landes

samedi 19 septembre 2026 · Eglise · Saint-Vincent-des-Landes

Église de St Vincent des Landes, Eglise, Saint-Vincent-des-Landes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise
Adresse
Rue de la mairie 44590 Saint Vincent des Landes
Ville
44590 Saint-Vincent-des-Landes
Département
Loire-Atlantique

Église de St Vincent des Landes 19 et 20 septembre Eglise Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise paroissiale d’inspiration gothique construite au 19ème siècle.
Visite libre

Eglise Rue de la mairie 44590 Saint Vincent des Landes Saint-Vincent-des-Landes 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 55 38 29
Eglise paroissiale d’inspiration gothique construite au 19° siècle

mairie St Vincent des Landes

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