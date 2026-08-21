Chapelle des Landelles, Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles, Erbray
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles · Erbray
Informations pratiques
Chapelle des Landelles 19 et 20 septembre Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles Loire-Atlantique
Entrée libre, contact au 02 40 55 01 11
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Construite dans un village de potiers, cette chapelle abrite des pierres armoriées des Condé. L’autel date du XVIIIe siècle et la cloche de 1701.
Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles Les Landelles 44110 Erbray Erbray 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240550111
Construite dans un village de potiers, cette chapelle abrite des pierres armoriées des Condé. L’autel date du XVIIIe siècle et la cloche de 1701.
chapelle des landelles
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