Chapelle des Landelles, Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles, Erbray

Informations pratiques

Chapelle des Landelles 19 et 20 septembre Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles Loire-Atlantique

Entrée libre, contact au 02 40 55 01 11

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Construite dans un village de potiers, cette chapelle abrite des pierres armoriées des Condé. L’autel date du XVIIIe siècle et la cloche de 1701.

Chapelle Notre-dame-de-Liesse des Landelles Les Landelles 44110 Erbray Erbray 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240550111

Construite dans un village de potiers, cette chapelle abrite des pierres armoriées des Condé. L’autel date du XVIIIe siècle et la cloche de 1701.

chapelle des landelles