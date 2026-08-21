Site des fours à chaux, Les Fours à chaux, Erbray

Informations pratiques

Site des fours à chaux 19 et 20 septembre Les Fours à chaux Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le site des fours à chaux par le biais de panneaux d’interprétation vous permettant de mieux comprendre l’histoire du site en passant par la formation du calcaire, la découverte de l’exploitation de la carrière et les hommes et les femmes qui ont contribués à faire vivre ce site majeur du territoire. Panneaux visibles du chemin avec lecture audio proposée. Accès au site interdit pour des raisons de sécurité.

Les Fours à chaux Les Fours à chaux 44110 Erbray Erbray 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240282090

Découvrez le site des fours à chaux par le biais de panneaux d’interprétation vous permettant de mieux comprendre l’histoire du site en passant par la formation du calcaire, la découverte de de la et…

écomusée des fours chaux