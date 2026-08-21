UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Erbray

Site des fours à chaux, Les Fours à chaux, Erbray

samedi 19 septembre 2026 · Les Fours à chaux · Erbray

Site des fours à chaux, Les Fours à chaux, Erbray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Fours à chaux
Adresse
Les Fours à chaux 44110 Erbray
Ville
44110 Erbray
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Site des fours à chaux 19 et 20 septembre Les Fours à chaux Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le site des fours à chaux par le biais de panneaux d’interprétation vous permettant de mieux comprendre l’histoire du site en passant par la formation du calcaire, la découverte de l’exploitation de la carrière et les hommes et les femmes qui ont contribués à faire vivre ce site majeur du territoire. Panneaux visibles du chemin avec lecture audio proposée. Accès au site interdit pour des raisons de sécurité.

Les Fours à chaux Les Fours à chaux 44110 Erbray Erbray 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240282090
Découvrez le site des fours à chaux par le biais de panneaux d’interprétation vous permettant de mieux comprendre l’histoire du site en passant par la formation du calcaire, la découverte de de la et…

écomusée des fours chaux

À voir aussi à Erbray (Loire-Atlantique)