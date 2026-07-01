Chapelle Notre-Dame de Berven visite nocturne Place du Champ de Foire Plouzévédé

jeudi 23 juillet 2026 · Place du Champ de Foire · Plouzévédé

Informations pratiques

Plouzévédé

Chapelle Notre-Dame de Berven visite nocturne

Place du Champ de Foire Chapelle Notre Dame de Berven Plouzévédé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Visitez ce joyau architectural du XVIe siècle, classé Monument Historique. .

Place du Champ de Foire Chapelle Notre Dame de Berven Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 98 18

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English :

L’événement Chapelle Notre-Dame de Berven visite nocturne Plouzévédé a été mis à jour le 2026-07-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX