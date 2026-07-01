Chapelle Notre-Dame de Berven visite nocturne Place du Champ de Foire Plouzévédé
jeudi 23 juillet 2026 · Place du Champ de Foire · Plouzévédé
Informations pratiques
Plouzévédé
Chapelle Notre-Dame de Berven visite nocturne
Place du Champ de Foire Chapelle Notre Dame de Berven Plouzévédé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Visitez ce joyau architectural du XVIe siècle, classé Monument Historique. .
Place du Champ de Foire Chapelle Notre Dame de Berven Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 98 18
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English :
L’événement Chapelle Notre-Dame de Berven visite nocturne Plouzévédé a été mis à jour le 2026-07-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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