Informations pratiques

Plouzévédé

Visite d’entreprise

ZA de Berven Plouzévédé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cet été, venez découvrir les coulisses des entreprises de Plouzévédé.

Au mois d’Août, nous visiterons l’entreprise Les Saveurs du Léon , spécialisée dans la production, le stockage, le conditionnement et la commercialisation d’échalote traditionnelle, d’oignon, d’échalion et d’ail.

Une immersion au cœur d’une entreprise qui met en lumière nos produits issus de l’agriculture bretonne. .

ZA de Berven Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 98 18

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English :

L’événement Visite d’entreprise Plouzévédé a été mis à jour le 2026-07-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX