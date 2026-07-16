Chapelle Notre Dame de Montaigu, Château de Montaigu, Laneuveville-devant-Nancy

Informations pratiques

Chapelle Notre Dame de Montaigu 19 et 20 septembre Château de Montaigu Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sanctuaire consacré à Notre Dame de Montaigu lors de la création d’un ermitage à cet emplacement en 1625. La chapelle n’est donc pas une annexe du château construit plus de 150 ans après. La présence de cette chapelle est très liée à l’histoire lorraine du temps de Charles III.

Château de Montaigu 167 Rue Lucien Galtier, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, France Laneuveville-devant-Nancy 54410 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383152770 https://www.chateaudemontaigu.eu Autour d’une chapelle construite en 1625 et qui lui a donné son nom, le château a été élevé en 1757-1758 par Bon Prévost, receveur général des fermes de Lorraine. A partir de 1765, ajout d’un important ensemble de dépendances : orangerie, écuries, pigeonnier et ferme. Le château changea plusieurs fois de propriétaire avant d’être acquis par le marquis de Vaugirard qui, vers 1869, y entreprit d’importants travaux avec l’architecte Jasson (transformation de la demeure en véritable château, doublement du volume des écuries par l’adjonction de boxes). Un violent incendie le ravagea en 1921, peu après son acquisition par Édouard Salin, maître de forge et archéologue, qui en fut le restaurateur. Il a été légué à la ville de Nancy en 1975. Le parc, fortement amoindri lors de la création de la ligne de chemin de fer de Nancy à Strasbourg (qui a nécessité le déplacement de la chapelle à son emplacement actuel) , est orné de groupes sculptés et de vases. Bus : – ligne 2 direction Laneuveville, arrêt « Château de Montaigu », – ligne 21 direction Fléville, arrêt « Musée de l’Histoire du fer ».

Sanctuaire consacré à Notre Dame de Montaigu lors de la création d’un ermitage à cet emplacement en 1625. La chapelle n’est donc pas une annexe du château construit plus de 150 ans après. La présence…

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