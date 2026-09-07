Chapelle Saint-Sulpice : près de 1 000 ans d’histoire, chapelle Saint-Sulpice, Sainte-Foy-Saint-Sulpice

Informations pratiques

Chapelle Saint-Sulpice : près de 1 000 ans d’histoire 19 et 20 septembre chapelle Saint-Sulpice Loire

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Visite guidée : près de 1000 ans d’histoire

Entrée libre

Durée : 35 à 40 min

La chapelle Saint-Sulpice vous ouvre ses portes pour une visite guidée à travers près de 1 000 ans d’histoire.

De la première mention connue de la paroisse en 984 aux restaurations du XXᵉ siècle, découvrez comment l’église s’est transformée au fil des siècles. Nous observerons son architecture romane, son abside en cul-de-four, ses baies, son ancien autel à piscine, ses pierres tombales, ses peintures et les traces laissées par les différentes campagnes de travaux.

La visite permettra également de comprendre l’histoire de la paroisse de Saint-Sulpice-en-Bussy, puis son rattachement à Sainte-Foy-les-Villedieu en 1801, donnant naissance à la commune de Sainte-Foy-Saint-Sulpice.

chapelle Saint-Sulpice impasse de la Pra 42110 te-Foy-Saint-Sulpice Sainte-Foy-Saint-Sulpice 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0607545974 https://www.stefoystsulpice.fr/les-amis-fidesiens-de-la-chapelle-saint-sulpice/ https://www.leetchi.com/fr/c/restauration-de-la-chapelle-de-saint-sulpice-5157627;https://share.google/UU3LhH4P7sdrPoJGq chapelle Saint-Sulpice

Visite guidée : près de 1000 ans d’histoire

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