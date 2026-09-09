Lire la chapelle au fil du temps, chapelle Saint-Sulpice, Sainte-Foy-Saint-Sulpice

Informations pratiques

Lire la chapelle au fil du temps 19 et 20 septembre chapelle Saint-Sulpice Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite libre : Lire la chapelle au fil du temps

Entrée libre

Une exposition en accès libre vous invite à découvrir l’histoire de la chapelle Saint-Sulpice et les transformations de son architecture au fil des siècles.

À travers une frise chronologique, découvrez les différentes étapes de la vie de l’édifice : construction, reconstructions, modifications, aménagements et restaurations, depuis ses premières traces jusqu’à aujourd’hui.

À chaque époque, la frise met en regard les événements connus grâce aux archives et les traces encore visibles dans la chapelle : formes de l’architecture, ouvertures, maçonneries, peintures, autel, clocher ou encore éléments de mobilier.

Cette visite sera également l’occasion de découvrir l’action de l’association Les Amis fidésiens de la chapelle Saint-Sulpice et son projet de restauration et de sauvegarde de cet édifice.

chapelle Saint-Sulpice impasse de la Pra 42110 te-Foy-Saint-Sulpice Sainte-Foy-Saint-Sulpice 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0607545974 https://www.stefoystsulpice.fr/les-amis-fidesiens-de-la-chapelle-saint-sulpice/ https://www.leetchi.com/fr/c/restauration-de-la-chapelle-de-saint-sulpice-5157627;https://share.google/UU3LhH4P7sdrPoJGq chapelle Saint-Sulpice

Visite libre : Lire la chapelle au fil du temps

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