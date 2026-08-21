AGENDA · Saint-Denis-lès-Sens
Chapelle Sainte-Colombe, Chappele Sainte-Colombe, Saint-Denis-lès-Sens
samedi 19 septembre 2026 · Chappele Sainte-Colombe · Saint-Denis-lès-Sens
Informations pratiques
Chapelle Sainte-Colombe 19 et 20 septembre Chappele Sainte-Colombe Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez visiter librement la chapelle Sainte-Colombe.
Chappele Sainte-Colombe 13 impasse Saint-Vincent, Saint Denis lès Sens Saint-Denis-lès-Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Venez visiter librement la Chapelle Sainte-Colombe samedi et diamnche de 14h à 18h.