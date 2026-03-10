Chapitre 1 : les choses gardées Le bonheur est dans l’instant – association Paris 12 – 15 mars Entrée libre

Exposition de sept jeunes artistes diplômés des grandes écoles d’art contemporain dans une scénographie mêlant oeuvres d’art et antiquités.

« Chapitre 1 : Les choses gardées » est la première exposition de la galerie Chapitre qui réunit une nouvelle génération d’artistes dont les pratiques interrogent la mémoire, les origines, les traces du passé…

Créée par Carla Pecquerie, curatrice de 23 ans, la galerie se veut éphémère et change de lieu à chaque nouvelle exposition. Si les œuvres exposées prenaient vie dans un récit, quel univers leur conviendrait ? Supporteraient-elles un espace neutre, blanc, aseptisé ? Non, elles se doivent d’exister dans un environnement qui prolonge leur sens. C’est pourquoi notre modèle d’exposition s’éloigne volontairement du « white cube ». La scénographie occupe ainsi une place centrale qu’elle n’aurait jamais dû perdre en créant un contexte, une atmosphère, une histoire…

Pour ce premier chapitre, la galerie collabore avec Bruno Le Yaouanc, antiquaire depuis plus de vingt-cinq ans aux Puces de Saint-Ouen, marché Paul Bert. Ainsi, antiquités et œuvres d’art se rencontrent, composant un décor vivant. Dans cette exposition, les œuvres ne sont pas simplement accrochées… elles habitent l’espace.

Chaque pièce présentée (œuvre d’art, meuble ou vêtement) est proposée à la vente pendant l’exposition.

Le bonheur est dans l’instant – association 72 rue Amelot Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



