Chapi’Volant Rue des Haras Scaër
Chapi’Volant Rue des Haras Scaër vendredi 3 juillet 2026.
Scaër
Chapi’Volant
Rue des Haras Boulodrome Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:30:00
fin : 2026-07-18 01:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Festival de cirque contemporain et de concerts sous chapiteau. Ses animations foraines et son ambiance conviviale sont faites pour que tous les publics trouvent à s’amuser sur notre festival peu importe son âge !
Entre les spectacles de cirque découvrez nos jeux d’adresse, découvrez le cirque avec nos objets d’apprentissages, admirez les numéros de trapèze et tentez votre chance à l’open mic et à la Chapi’Jam !
Pour le programme du festival, plus de détails sur notre site internet www.chapivolant.fr
Nourriture et boissons disponibles sur place.
Ouverts aux enfants de tout âge, gratuit pour les moins de 6 ans ! .
Rue des Haras Boulodrome Scaër 29390 Finistère Bretagne
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English : Chapi’Volant
L’événement Chapi’Volant Scaër a été mis à jour le 2026-04-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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