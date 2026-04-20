Chapi’Volant Rue des Haras Scaër

Scaër

Chapi’Volant

Rue des Haras Boulodrome Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:30:00

fin : 2026-07-18 01:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Festival de cirque contemporain et de concerts sous chapiteau. Ses animations foraines et son ambiance conviviale sont faites pour que tous les publics trouvent à s’amuser sur notre festival peu importe son âge !

Entre les spectacles de cirque découvrez nos jeux d’adresse, découvrez le cirque avec nos objets d’apprentissages, admirez les numéros de trapèze et tentez votre chance à l’open mic et à la Chapi’Jam !

Pour le programme du festival, plus de détails sur notre site internet www.chapivolant.fr

Nourriture et boissons disponibles sur place.

Ouverts aux enfants de tout âge, gratuit pour les moins de 6 ans ! .

Rue des Haras Boulodrome Scaër 29390 Finistère Bretagne

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English : Chapi’Volant

L’événement Chapi’Volant Scaër a été mis à jour le 2026-04-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS