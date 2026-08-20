Cha’Pousse – Festival à la ferme, Spectacle Le Bruit du Blé, Ferme Sapousse, Pussay

Informations pratiques

Cha’Pousse – Festival à la ferme, Spectacle Le Bruit du Blé Samedi 19 septembre, 16h30 Ferme Sapousse Essonne

Prix libre, il est également possible de prendre ses places directement à son arrivée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Il se passe des choses incroyables à deux pas de chez vous. Avec Cha’Pousse, le Festival à la ferme, venez découvrir le patrimoine agricole et culturel de votre région.

Le patrimoine agricole et les cultures céréalières seront particulièrement à l’honneur pour cette édition du festival avec le spectacle le bruit du blé. Cette œuvre scénique tisse un hommage vibrant à Jean Giono, mêlant poésie, musique et danse pour éveiller les consciences à l’urgence écologique. Accompagné du comédien Nicolas Martel, Gael entremêle les textes de Giono, avec ses propres chansons de l’album Regain, créant une expérience sensorielle qui célèbre notre lien à la nature, à la condition humaine et à la simplicité de la joie. ​Une ode à la beauté paysanne, et à la poésie de Giono.

Mais Cha’Pousse le Festival à la ferme c’est aussi:

Des spectacles, des concerts, des animations nature et culture, des expositions,des visites de ferme, les premières olympiades de la nature pour les enfants, de nombreuses surprises vous attendent.

Et bien sûr vous pourrez également profiter du patrimoine culinaire impressionnant de notre région avec une délicieuse restauration bio et locale préparée par les bénévoles à partir de produits locaux.

Ferme Sapousse 31d route de Grandville, 91740 Pussay Pussay 91740 Gommerville Essonne Île-de-France 0650066598 https://www.fermesapousse.fr/ https://www.facebook.com/fermesapousse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rendez-vous-a-la-ferme/evenements/cha-pousse-festival-a-la-ferme »}] La ferme Sapousse fait partie du patrimoine agricole de la région. Sur une terrain communal, des fruits, légumes et plantes aromatiques y sont produits en agriculture biologique. La démarche vise à faire évoluer les installations bâties et non bâties vers une résilience écologique toujours plus importante. Un parking gratuit est proposé aux participants

Spectacle « Le Bruit du Blé »

©Gaël Faure