CHAQUE GOUTTE COMPTE Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CHAQUE GOUTTE COMPTE
29 avenue Camille Saint Saëns Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les enjeux liés à l’eau et des solutions concrètes ateliers, jeux, empreinte eau, échanges et conférence sur le changement climatique.
La Jeune Chambre Économique de Béziers Piémonts Littoral invite le grand public à mieux comprendre les enjeux liés à l’eau et à découvrir des solutions concrètes pour préserver cette ressource essentielle.
Au programme ateliers participatifs, Fresque de l’Eau, quiz et jeux, calcul de son empreinte eau, auto-diagnostic et échanges avec des acteurs engagés.
La matinée se clôturera par une conférence consacrée à l’adaptation au changement climatique et aux enjeux pour la ressource en eau, avec des experts et acteurs du territoire.
Une initiative pédagogique, conviviale et concrète pour passer de la prise de conscience à l’action, car chaque geste compte. Événement gratuit et ouvert à tous. .
29 avenue Camille Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 17 80 25 92
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English : CHAQUE GOUTTE COMPTE
Learn about water-related issues and practical solutions: workshops, games, water footprint activities, discussions, and a lecture on climate change.
L’événement CHAQUE GOUTTE COMPTE Béziers a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34
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