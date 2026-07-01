Charbon, fossiles et dinosaures : voyage dans le passé de la Provence, Musée de la mine, Gréasque

Informations pratiques

Charbon, fossiles et dinosaures : voyage dans le passé de la Provence 19 et 20 septembre Musée de la mine Bouches-du-Rhône

accès libre, guidage deux fois par jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Charbon, fossiles et dinosaures : voyage dans le passé de la Provence

Comment se forme le charbon ? Quels animaux vivaient en Provence il y a des millions d’années ?

Cette visite de la salle de géologie du musée vous invite à découvrir l’histoire naturelle du bassin minier à travers des échantillons de charbon, des fossiles végétaux et animaux, issus de Provence et d’ailleurs.

Nouveauté 2026: présentation des empreintes de dinosaures découvertes l’an dernier à Gréasque.

Une occasion de comprendre les liens entre géologie, paléontologie et exploitation minière.

En accès libre de 9h à 18h, cette salle de géologie sera commentée à deux reprises, à 10h30 et à 12h. Durée: environ 30 minutes. Pas de réservation, accès sous réserve de place dans la salle.

Musée de la mine Route Puits Hely d’Oissel, 13850 Gréasque, France Gréasque 13850 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442697700 https://museeminegreasque.fr Puits d’extraction d’une profondeur de 455 mètres foré en 1912 pour la société nouvelle des charbonnages des Bouches-du-Rhône, et portant le nom de l’ingénieur qui procéda à son creusement. Le chevalement métallique est construit en 1917 par Derobert, mais le puits, noyé accidentellement, n’est mis en service qu’en 1923 ; il restera en activité jusqu’en 1960. Le site est actuellement propriété du groupe des Houillères du Bassin du Centre et du Midi. Le bâtiment des machines conserve la machine d’extraction avec son moteur, son réducteur, son tambour d’enroulement, la salle de pilotage et divers appareils de contrôle et de sécurité. Situé au Puits Hély d’Oissel, le Musée de la mine se trouve sur la commune de Gréasque, un peu en hauteur des cités minières, hors du centre-ville même, près de la route de Gardanne (avenue Ferdinand Arnaud). Le chevalement du puits (tour métallique) est visible de loin. Parking devant. La signalétique alterne entre les panneaux « Puits Hély d’Oissel » (permanents) et les panneaux « Musée de la Mine » (panneaux temporaires jaunes).

Charbon, fossiles et dinosaures : voyage dans le passé de la Provence

©Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel