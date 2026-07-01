Gréasque, Ville Minière : parcours guidé dans les cités minières, Musée de la mine, Gréasque

Informations pratiques

Gréasque, Ville Minière : parcours guidé dans les cités minières 19 et 20 septembre Musée de la mine Bouches-du-Rhône

réservation conseillée, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

GREASQUE, VILLE MINIERE

Un parcours guidé dans les cités minières à la rencontre de la vie des mineurs d’autrefois.

Qui n’a jamais entendu parler des corons, au moins par le biais d’une chanson? Dans le Sud de la France, on parle plutôt de cités minières. Question de vocabulaire local, mais aussi de différences architecturales.

Les maisons y sont tout autant alignées, et séparées du reste du village, mais elles ont souvent des jardins. Et la vie des mineurs était tout autant communautaire que dans le Nord, même si les noms des rues sont plus fleuris ou liés à la nature.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, un guide du musée de la mine vous emmène à la découverte de ces cités, toujours présentes, du quotidien des mineurs de charbon, de leurs origines, de leur langue, de leurs loisirs allant du sport à la musique, dans un paysage unique, à l’ombre de la Sainte-Victoire.

Peu à peu, au rythme de cette balade jalonnée de pauses, vous découvrirez des bâtiments miniers et les aménagements du village de Gréasque, en lien avec la mine, qu’ils soient encore visibles ou non: chapelle, écoles, bar ou cercle de la fanfare, places, fontaines, dispensaire, gare… vous feront voyager dans le temps et vous laisseront à rêver croiser un mineur de charbon… et d’ailleurs vous en croiserez sûrement !

Durée approximative 1h45 à 2h00.

Distance environ 2 km (sans difficultés) dans un milieu péri-urbain.

Musée de la mine Route Puits Hely d’Oissel, 13850 Gréasque, France Gréasque 13850 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442697700 https://museeminegreasque.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 69 77 00 »}] Puits d’extraction d’une profondeur de 455 mètres foré en 1912 pour la société nouvelle des charbonnages des Bouches-du-Rhône, et portant le nom de l’ingénieur qui procéda à son creusement. Le chevalement métallique est construit en 1917 par Derobert, mais le puits, noyé accidentellement, n’est mis en service qu’en 1923 ; il restera en activité jusqu’en 1960. Le site est actuellement propriété du groupe des Houillères du Bassin du Centre et du Midi. Le bâtiment des machines conserve la machine d’extraction avec son moteur, son réducteur, son tambour d’enroulement, la salle de pilotage et divers appareils de contrôle et de sécurité. Situé au Puits Hély d’Oissel, le Musée de la mine se trouve sur la commune de Gréasque, un peu en hauteur des cités minières, hors du centre-ville même, près de la route de Gardanne (avenue Ferdinand Arnaud). Le chevalement du puits (tour métallique) est visible de loin. Parking devant. La signalétique alterne entre les panneaux « Puits Hély d’Oissel » (permanents) et les panneaux « Musée de la Mine » (panneaux temporaires jaunes).

GREASQUE, VILLE MINIERE

Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel