Laroque-Timbaut

Charcut’Trail

Stade Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Envie de bouger en pleine nature dans une ambiance conviviale et familiale ?

Ne manquez pas la 1ère édition du Charcut’Trail !

Deux parcours au choix

10 km départ à 9h30

5 km départ à 10h

Événement familial, non chronométré, à allure libre venez courir, marcher et surtout vous faire plaisir !

Sur inscription. .

Stade Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 07 28 63

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English : Charcut’Trail

L’événement Charcut’Trail Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne