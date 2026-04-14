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Charcut’Trail Laroque-Timbaut

Charcut’Trail Laroque-Timbaut

Charcut’Trail Laroque-Timbaut samedi 30 mai 2026.

Adresse : Stade

Ville : 47340 Laroque-Timbaut

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Laroque-Timbaut

Charcut’Trail

Stade Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Envie de bouger en pleine nature dans une ambiance conviviale et familiale ?
Ne manquez pas la 1ère édition du Charcut’Trail !
Deux parcours au choix
10 km départ à 9h30
5 km départ à 10h
Événement familial, non chronométré, à allure libre venez courir, marcher et surtout vous faire plaisir !
Sur inscription.   .

Stade Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 07 28 63 

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English : Charcut’Trail

L’événement Charcut’Trail Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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