Charcut’Trail Laroque-Timbaut
Charcut’Trail Laroque-Timbaut samedi 30 mai 2026.
Laroque-Timbaut
Charcut’Trail
Stade Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Envie de bouger en pleine nature dans une ambiance conviviale et familiale ?
Ne manquez pas la 1ère édition du Charcut’Trail !
Deux parcours au choix
10 km départ à 9h30
5 km départ à 10h
Événement familial, non chronométré, à allure libre venez courir, marcher et surtout vous faire plaisir !
Sur inscription. .
Stade Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 07 28 63
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English : Charcut’Trail
L’événement Charcut’Trail Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne