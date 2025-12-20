CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT Début : 2026-06-18 à 21:00. Tarif : – euros.

Charge mentale, sauve qui peut ! est une comédie menée par un duo de comédienne déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui !C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38