Prats-de-Mollo-la-Preste

CHARIVARI

Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Deux jours de festivités mêlant traditions catalanes, musique de rue, concert et spectacle pour faire vibrer le village au rythme de rendez-vous hauts en couleur.

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Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 70 83

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English :

Two days of festivities blending Catalan traditions, street music, concerts, and performances to bring the village to life with a series of colorful events.

L’événement CHARIVARI Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR