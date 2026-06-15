CHARIVARI Prats-de-Mollo-la-Preste
CHARIVARI Prats-de-Mollo-la-Preste samedi 18 juillet 2026.
Prats-de-Mollo-la-Preste
CHARIVARI
Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Deux jours de festivités mêlant traditions catalanes, musique de rue, concert et spectacle pour faire vibrer le village au rythme de rendez-vous hauts en couleur.
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Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 70 83
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English :
Two days of festivities blending Catalan traditions, street music, concerts, and performances to bring the village to life with a series of colorful events.
L’événement CHARIVARI Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR