Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CHARIVARI Prats-de-Mollo-la-Preste

CHARIVARI Prats-de-Mollo-la-Preste

CHARIVARI Prats-de-Mollo-la-Preste samedi 18 juillet 2026.

Ville : 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Prats-de-Mollo-la-Preste

CHARIVARI

Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Deux jours de festivités mêlant traditions catalanes, musique de rue, concert et spectacle pour faire vibrer le village au rythme de rendez-vous hauts en couleur.
  .

Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 70 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two days of festivities blending Catalan traditions, street music, concerts, and performances to bring the village to life with a series of colorful events.

L’événement CHARIVARI Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

À voir aussi à Prats-de-Mollo-la-Preste (Pyrénées-Orientales)