Charles IV ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 4 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Les grandes intrigues, ce n’est pas seulement à l’écran ! Découvrez Charles IV, dans un voyage aux confins du royaume d’Ancourt, où trahison, famille, pouvoir et folie s’entremêlent.

Une pièce de William Debrock.

Les grandes intrigues, ce n’est seulement à l’écran ! Découvrez Charles IV, dans un voyage aux confins du royaume d’Ancourt, où trahison, famille, pouvoir et folie s’entremêlent jusqu’à découvrir le monstre enfoui à l’intérieur de nous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-04T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-04T22:45:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/charles-iv-ven-4-sept-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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