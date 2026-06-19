Stage d’initiation au théâtre, Avec Juliette Dauzet de la Compagnie Felicita Le Patio Rennes mardi 18 août 2026.

Stage d’initiation au théâtre, Avec Juliette Dauzet de la Compagnie Felicita Le Patio Rennes 18 – 22 août Ille-et-Vilaine

Réservation par mail : compagniefelicita@gmail.com – Adhésion de 15 € à la Compagnie Felicita

Stage d’initiation au théâtre autour de la réadaptation de mythes, légendes et contes, au Patio, avec Juliette Dauzet de la Compagnie Felicita

Lors de ce stage estival Juliette Dauzet, metteuse en scène, animera un groupe de 10 à 12 de participant.e.s dans une exploration théâtrale autour de la réadaptation de mythes, légendes et contes, avec l’objectif de questionner leur résonance aujourd’hui.

Comment ces récits anciens peuvent-ils retrouver un sens contemporain ? À travers le jeu, l’improvisation et l’écriture collective, les participant.e.s seront guidé.e.s pour revisiter ces histoires et à les ancrer dans leurs propres réalités. Ils/elles seront invité.e.s à partager leur création collective au public, lors d’une représentation en extérieur.

A l’issue d’une semaine d’exploration et de pratique collectives, la restitution (représentation théâtrale courte) se devant le Patio le samedi 22 aout 2026.

Conditions : adultes à partir de 17 ans.

Adhésion de 15 € à la Compagnie Felicita

De 10h à 17h du 18 au 22 août

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-22T17:00:00.000+02:00

1



Le Patio 1 Sq. de Terre-Neuve, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

