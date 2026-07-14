Informations pratiques

Exposition Pierre Bourgeois artiste peintre « Paysage » Orangerie du Thabor Rennes 17 – 23 août Ille-et-Vilaine

L’artiste Pierre Bourgeois cherche à restituer des instants vécus au travers de paysages réinventés. Ces tableaux sont des voyages, des fenêtres ouvertes sur les souvenirs et l’imaginaire.

Pierre BOUREGOIS artiste peintre

Diplômé de l’atelier supérieur des beaux-arts de Versailles en 1995. Affilié à la Maison des Artistes depuis 1997.

Vivre l’instant et s’émouvoir. Mes tableaux sont des voyages, des fenêtres ouvertes sur les souvenirs et l’imaginaire.

S’inspirant d’images du monde, Pierre Bourgeois trouve la beauté dans ce qui est vivant, sensuel. Entre l’intelligible et l’imaginaire les paysages de l’artiste invitent le regard et l’esprit à l’évasion. La toile devient un espace intense et infini où des lumières animées se répondent, où chaque élément trouve un sens intime. C’est un univers vibrant d’énergie, de rythmes et de couleurs. Je suis en quête d’une émotion esthétique mais aussi de la complicité de mes lecteurs. Pour qu’une œuvre vive, elle doit impliquer et libérer l’imaginaire de ceux qui la regardent. C’est avant tout la spontanéité du trait, la magie et la vibration de la couleur qui m’inspirent. Je cherche à restituer des instants vécus au travers de paysages réinventés. Je suggère l’essentiel pour laisser place aux sons, à la vie et aux lumières.

Technique :peinture acrylique sur toile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-17T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-23T18:30:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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