Informations pratiques

Les œuvres du 17e siècle Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 16 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez les nouveautés de la salle dédiée au 17e siècle français ! Cette salle offre un panorama de la diversité artistique française sous les règnes de Henri IV à Louis XIV.

Découvrez les nouveautés de la salle dédiée au 17e siècle français !

Cette salle offre un panorama de la diversité artistique française sous les règnes de Henri IV à Louis XIV.

Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-16T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-16T17:00:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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