Les Estivales de l’Orgue : Henri-Franck Beaupérin et l’orgue Gulliver, Église Saint Etienne, Rennes

Informations pratiques

Les Estivales de l’Orgue : Henri-Franck Beaupérin et l’orgue Gulliver Dimanche 16 août, 16h00 Église Saint Etienne Ille-et-Vilaine

Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (prix libre, libre participation aux frais)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T16:00:00+02:00 – 2026-08-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T16:00:00+02:00 – 2026-08-16T17:00:00+02:00

Récital d’orgue par Henri-Franck Beaupérin (Abbaye de Sylvanès, concepteur de l’orgue Gulliver)

Œuvres de Bach/Beaupérin, Mozart, Franck, Le Dréau, Moussorgski/Guillou

Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !

30 ans, ça se fête ! Et si possible au plus près du public !

Vous êtes fidèles et nombreux depuis tant d’années aux Estivales de l’orgue que nous avons souhaité en 2026 une programmation qui va à votre rencontre : concerts de plain-pied auprès de l’orgue, moment musical à l’heure du marché, apéro-concerts durant toute une semaine en début de soirée… Les artistes invités sont pour certains certains des compagnons de route depuis le début des Estivales et pour d’autres de jeunes interprètes qui n’étaient pas encore nées au démarrage de l’aventure. L’orgue a de l’avenir. Joyeux anniversaire !

Concepteur de l’orgue Gulliver, instrument voyageur, Henri-Franck Beaupérin en connait les possibilités sonores quasi infinies pour proposer au public un répertoire sans cesse revisité. Le programme de ce concert est celui du dernier album enregistré par l’artiste sur l’instrument. Grâce à l’univers, vous pourrez presque toucher l’organiste !

Le petit plus : A 16h00, chaque vendredi qui précède le concert, visite de l’église et découverte de l’orgue par les guides de l’office de tourisme et les organistes locaux. Pensez à réserver sur Destination Rennes !

Église Saint Etienne Carrefour Jouaust, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !

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