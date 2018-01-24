Charlie et la chocolaterie Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Charlie et la chocolaterie Samedi 24 janvier 2026, 18h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Sam. 24 jan. – 18h

À l’occasion des Nuits de la lecture, la Médiathèque sort les transats et t’invite à te couler dedans pour (re)vivre l’adaptation mythique du livre jeunesse de Roald Dahl, signée Tim Burton.

Charlie est un enfant issu d’une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny et ne peut s’offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Alors il participe au concours organisé par l’inquiétant Willy Wonka. Le but : découvrir l’un des cinq tickets d’or cachés dans des barres de chocolat. Son espoir : gagner une vie entière de sucreries…

Âge 8+ | 1h55

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Ciné transat culture Tinqueux