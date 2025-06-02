CHARLIE HAID – QUATTRO Gap

CHARLIE HAID – QUATTRO Gap mardi 27 janvier 2026.

CHARLIE HAID Début : 2026-01-27 à 20:30. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : CHARLIE HAIDAprès une tournée à succès dans toute la francophonie, Charlie Haid amène son mentalisme toujoursplus loin.À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son butest simple : vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir.Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les penséesd’inconnus sur scène : vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre,vous n’oublierez rien de cette soirée.En collaboration avec Fabien Olicard, Charlie revient avec une toute nouvelle version de sonspectacle, drôle et impressionnante mais surtout haute en intensité !

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05