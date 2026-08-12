Charlie O. avec Thierry Amiot Place Antide Boyer Marseille 9e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 9e Arrondissement

Charlie O. avec Thierry Amiot

Dimanche 27 septembre 2026 de 18h30 à 20h30. Place Antide Boyer Eglise Sainte-Marguerite Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 18:30:00

fin : 2026-09-27 20:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Dans le cadre des Festivalines 2026, Charlie O. à l’orgue invite le trompettiste Thierry Amiot à improviser sur ses albums Marguerite et M2, un répertoire populaire résolument optimiste. Introduction dansée par la Cie Jean-Jacques Sanchez.

Rendez-vous sur la place Antide Boyer à 18h30.

Vous serez accueillis par un acte chorégraphié de la Cie Jean-Jacques Sanchez, avec la participation de la danseuse Coline Delgado et autres surprises….



Concert à 19:00

Programme Marguerite



Musicien aux nombreuses collaborations, Christophe, Philippe Katerine, Cédric Klapish, Peter Von Poehl…, ayant réintroduit l’orgue Hammond dans la pop électro française, Charlie O. a enregistré deux albums remarqués sur l’orgue Quoirin de l’église Sainte-Marguerite à Marseille. Une musique populaire, contemporaine et résolument optimiste, Marguerite, puis M2 paru sur le label Sounds like Yeah! de Laurent Garnier), ont des airs de B.O. des 60’s, et sont aujourd’hui revisités en live avec la complicité d’instrumentistes improvisateurs hors pair, comme le trompettiste Thierry Amiot.



Et avec le mandoliniste Vincent Beer-Demander en guest ! .

Place Antide Boyer Eglise Sainte-Marguerite Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of the 2026 Festivalines, Charlie O. %E0 l’orgue invites trumpeter Thierry Amiot %E0 to improvise on his albums *Marguerite* and *M2*, a resolutely optimistic popular repertoire. Presented by the Jean-Jacques Sanchez Company.

L’événement Charlie O. avec Thierry Amiot Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille