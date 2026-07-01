Charlie Winston, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Charlie Winston Jeudi 29 octobre, 20h00 Salle Communale, Onex

Dès 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T21:30:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T21:30:00+01:00

Révélé en 2009 avec le titre Like a Hobo, Charlie Winston, le plus francophile des chanteurs britanniques, fera vibrer la scène des Spectacles Onésiens, en solo, pour la première fois de sa carrière. Après avoir tourné pendant 17 ans avec son groupe, il dévoile sa musique autrement, de manière plus intime, plus brute et plus douce à la fois. En acoustique, il revisite les grands succès de son répertoire, mais aussi des titres plus confidentiels, parfois jamais joués sur scène, ainsi que les morceaux de son sixième album Love Ain’t Easy, pour lequel il est parti en tournée en 2025, avec ses musiciens. L’émotion et les surprises sont au rendez-vous, sans oublier son énergie communicative. Seul sur scène, il offre une rencontre unique marquée par la spontanéité de ses interactions avec le public. Une soirée intense où les barrières s’effacent pour laisser place à une parenthèse musicale rare pour approcher l’artiste au plus près et aller à la rencontre d’une facette méconnue de son univers !

Concert debout

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/charlie-winston-debout/430bd523-52f4-42ee-8139-d1008afadac6/events/392408 »}]

Révélé en 2009 avec le titre Like a Hobo, Charlie Winston, le plus francophile des chanteurs britanniques, fera vibrer la scène des Spectacles Onésiens.

DR