Charlotte et Marie Dumas 6ème Plein Temps des Orgues Église Saint-Laurent Le Creusot
Charlotte et Marie Dumas 6ème Plein Temps des Orgues Église Saint-Laurent Le Creusot dimanche 10 mai 2026.
Le Creusot
Charlotte et Marie Dumas 6ème Plein Temps des Orgues
Église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Sœurs organistes, Charlotte et Marie Dumas partagent depuis l’enfance une même passion pour l’orgue et le jeu à quatre mains. Formées notamment au CNSMD de Lyon, elles développent un parcours exigeant
entre France et Allemagne, mêlant complicité musicale et virtuosité.
Lignes, labyrinthes et lumières
Un programme en construction autour de Bach et Mozart, explorant les jeux de lignes, de contrastes et de clarté propres à l’écriture pour orgue. .
Église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté orguissimo@gmail.com
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English : Charlotte et Marie Dumas 6ème Plein Temps des Orgues
L’événement Charlotte et Marie Dumas 6ème Plein Temps des Orgues Le Creusot a été mis à jour le 2026-04-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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