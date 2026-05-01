Café IA Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Le Creusot

Café IA

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un temps d’échange convivial pour discuter autour des IA. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

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English : Café IA

L’événement Café IA Le Creusot a été mis à jour le 2026-04-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)