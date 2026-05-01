Le printemps à la Baraque Association La Baraque Le Creusot
Le printemps à la Baraque Association La Baraque Le Creusot mercredi 27 mai 2026.
Le Creusot
Le printemps à la Baraque
Association La Baraque 7 rue Goujon Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:30:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Le Printemps à la Baraque arrive !
Envie d’un week-end convivial, festif et culturel ?
Rendez-vous à La Baraque pour célébrer le printemps du 27 mai au 6 juin !
Exposition de peinture autour du printemps… mais pas que.
Film sur le travail de la vigne suivi d’une dégustation vin & fromage.
Une soirée conférence et observation des bêtes de la nuit.
Feu de camp, guitare et chansons à reprendre ensemble sous les étoiles.
Un grand concert dans le jardin avec 25 musiciens de l’Harmonie du Creusot.
Une soirée contes pour petits et grands.
Un moment simple, vivant et joyeux à partager entre amis, en famille ou entre curieux de passage.
Un événement qui regroupe des propositions culturelles très variées dans le cadre des jardins de la baraque.
À La Baraque, du 27 ami au 6 juin, venez savourer le printemps avec nous ! .
Association La Baraque 7 rue Goujon Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le printemps à la Baraque
L’événement Le printemps à la Baraque Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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