Le printemps à la Baraque Association La Baraque Le Creusot

Le Creusot

Le printemps à la Baraque

Association La Baraque 7 rue Goujon Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Le Printemps à la Baraque arrive !

Envie d’un week-end convivial, festif et culturel ?

Rendez-vous à La Baraque pour célébrer le printemps du 27 mai au 6 juin !

Exposition de peinture autour du printemps… mais pas que.

Film sur le travail de la vigne suivi d’une dégustation vin & fromage.

Une soirée conférence et observation des bêtes de la nuit.

Feu de camp, guitare et chansons à reprendre ensemble sous les étoiles.

Un grand concert dans le jardin avec 25 musiciens de l’Harmonie du Creusot.

Une soirée contes pour petits et grands.

Un moment simple, vivant et joyeux à partager entre amis, en famille ou entre curieux de passage.

Un événement qui regroupe des propositions culturelles très variées dans le cadre des jardins de la baraque.

À La Baraque, du 27 ami au 6 juin, venez savourer le printemps avec nous ! .

Association La Baraque 7 rue Goujon Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le printemps à la Baraque

L’événement Le printemps à la Baraque Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)