Visite du musée de l’Homme et de l’Industrie de nuit, Musée de l’homme et de l’industrie, Le Creusot

Visite du musée de l’Homme et de l’Industrie de nuit Samedi 23 mai, 20h00 Musée de l’homme et de l’industrie Saône-et-Loire

Renseignements au 03 85 73 92 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir le musée de l’Homme et de l’Industrie du Creusot de nuit !

Visitez librement des espaces d’exposition permanente et le nouvel accrochage « Chadebec, le goût du risque ».

Musée de l’homme et de l’industrie Rue Jules Guesde, 71200 Le Creusot, France Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385739200 http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/spip.php?rubrique51 http://www.facebook.com/pages/Ecomusée-Creusot-Montceau-officiel/677743065593394?ref=tn_tnmn Implanté dans le corps principal du château de la Verrerie, le musée de l’Homme et de l’Industrie est un des sites de l’Ecomusée Creusot Montceau.

L’Écomusée a pour vocation d’étudier et valoriser le patrimoine et les habitants du territoire, marqué par ses industries minières, sidérurgiques, céramiques, verrière, mais aussi ses paysages et lieux de vie. Les collections permanentes du Musée de l’Homme et de l’Industrie retracent l’histoire de ce “château-usine”, créé à la fin du XVIIIe siècle pour y accueillir la Manufacture royale des Émaux et Cristaux de la Reine.

Vous y découvrirez le savoir-faire des maîtres verriers à travers leurs productions, opalines, cristaux, verreries, qui lui donneront son nom. Ce château à l’incroyable destinée deviendra au début du XIXe siècle demeure patronale de la famille Schneider, qui en fera un lieu de réception d’importance à destination de ses invités et clients prestigieux.

L’histoire de cette dynastie de maîtres de forges qui développera au Creusot un véritable empire industriel est retracée au fil des différentes salles.Une collection de maquettes de locomotives et machines à vapeur, ainsi qu’une grande maquette animée illustrent une partie des productions et de la vie des usines Schneider. À 1h15 de Paris en TGV (Gare Le Creusot – Montceau-les-Mines – Montchanin) À 30 min de Chalon-sur-Saône par la N80

Venez découvrir le musée de l’Homme et de l’Industrie du Creusot de nuit !

© Ecomusée Creusot Montceau