Conférence de R. Bolot Fabrication additive métallique par dépôt de fil. Application à la compression isostatique à chaud (CIC) de poudre (…) Rue de la Fonderie Le Creusot

Le Creusot

Conférence de R. Bolot Fabrication additive métallique par dépôt de fil. Application à la compression isostatique à chaud (CIC) de poudre (…)

Rue de la Fonderie Amphithéâtre Mesures Physiques de l’IUT du Creusot Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Conférence de Monsieur Rodolphe Bolot, Professeur des Universités, Université Bourgogne Europe, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (LTm, site IUT Le Creusot).

Titre de la conférence Fabrication additive métallique par dépôt de fil application à la Compression Isostatique à Chaud (CIC) de poudre dans le cadre de CALHIPSO .

La compression Isostatique à Chaud (CIC) de poudre métallique est une technologie d’avenir pour la fabrication de composants de dimensions intermédiaires (de l’ordre du mètre voire plus). Pour fonctionner, le procédé a besoin d’une capsule étanche correspondant géométriquement à la préforme de la pièce à fabriquer. La poudre est ensuite placée dans cette capsule, qui subit dans un premier temps une mise sous vide permettant d’éliminer en grande partie le gaz infiltré entre les grains. L’opération de compression CIC permet alors de refermer les vides entre les grains, en appliquant à la fois une forte température et une forte pression sur la paroi externe de la capsule, qui doit donc rester étanche tour au long du processus de frittage. La fabrication additive (FA) métallique peut être utile pour fabriquer des capsules de formes complexes. La présentation sera donc dédiée à la fabrication de capsules par FA métallique, consistant à fabriquer une coque en déposant des cordons de soudure les uns sur les autres.

Conférence gratuite et ouverte à tous à l’IUT Le Creusot, amphithéâtre de Mesures Physiques, le mardi 21 avril à 18h30.

Cette conférence sera précédée d’une intervention au lycée Léon Blum du Creusot auprès des élèves de première et terminale dans l’après-midi. .

Rue de la Fonderie Amphithéâtre Mesures Physiques de l’IUT du Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 81 51 contact@afbourdon.com

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English : Conférence de R. Bolot Fabrication additive métallique par dépôt de fil. Application à la compression isostatique à chaud (CIC) de poudre (…)

L’événement Conférence de R. Bolot Fabrication additive métallique par dépôt de fil. Application à la compression isostatique à chaud (CIC) de poudre (…) Le Creusot a été mis à jour le 2026-04-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)