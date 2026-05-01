Après-midi Loup Garou Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
Après-midi Loup Garou Médiathèque Christian Bobin Le Creusot samedi 30 mai 2026.
Le Creusot
Après-midi Loup Garou
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Deux séances du célèbre jeux Loup Garou, animé par Priscillia Lippert.
À partir de 8 ans, tout public ! .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@ville-lecreusot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi Loup Garou
L’événement Après-midi Loup Garou Le Creusot a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Le Creusot (Saône-et-Loire)
- Récital Sans Méduses L’arc scène nationale Le Creusot Le Creusot 7 mai 2026
- Benjamin Alard 6ème Plein Temps des Orgues Église Saint-Laurent Le Creusot 8 mai 2026
- Guédelon Express Départ de la gare du Creusot Ville Le Creusot 9 mai 2026
- Constance Luzzatti 6ème Plein Temps des Orgues Rue Jules Guesde Le Creusot 9 mai 2026
- Charlotte et Marie Dumas 6ème Plein Temps des Orgues Église Saint-Laurent Le Creusot 10 mai 2026