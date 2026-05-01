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Après-midi Loup Garou Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Après-midi Loup Garou Médiathèque Christian Bobin Le Creusot samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Christian Bobin

Adresse : 1 rue Edith Cavell

Ville : 71200 Le Creusot

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Le Creusot

Après-midi Loup Garou

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Deux séances du célèbre jeux Loup Garou, animé par Priscillia Lippert.
À partir de 8 ans, tout public !   .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   mediatheque@ville-lecreusot.fr

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English : Après-midi Loup Garou

L’événement Après-midi Loup Garou Le Creusot a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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