Après-midi Loup Garou Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Le Creusot

Après-midi Loup Garou

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Deux séances du célèbre jeux Loup Garou, animé par Priscillia Lippert.

À partir de 8 ans, tout public ! .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@ville-lecreusot.fr

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English : Après-midi Loup Garou

L’événement Après-midi Loup Garou Le Creusot a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)