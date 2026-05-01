Zato+Mona Kazu L’Ampli Le Creusot
Zato+Mona Kazu L’Ampli Le Creusot samedi 30 mai 2026.
Le Creusot
Zato+Mona Kazu
L’Ampli 2 avenue François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée concert au Creusot Entrée libre !
Le 30 mai 2026, prépare-toi à vivre une soirée musicale intense à l’Espace Musiques Actuelles du Creusot !
Dès 20h, les portes s’ouvrent pour une nuit placée sous le signe du live et de la découverte. À partir de 20h30, les artistes Mona Kazu et Zato monteront sur scène pour enflammer le public avec leurs univers uniques.
Ambiance électrique, énergie live et découvertes musicales au rendez-vous !
Bonus entrée gratuite, alors aucune excuse pour manquer ça !
Ouverture des portes à 20h.
Concerts à 20h30.
Rejoins-nous pour une soirée inoubliable ! .
L’Ampli 2 avenue François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 59 39 ampli@ville-lecreusot.fr
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English : Zato+Mona Kazu
L’événement Zato+Mona Kazu Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-20 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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