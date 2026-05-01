Dédicace de Patrice Studer Les Carnets de Phileas Le Creusot

Le Creusot

Dédicace de Patrice Studer

Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dédicace de Patrice Studer pour la parution de son roman Les mystères de la dame aux chats . .

Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lescarnetsdephileas.com

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English : Dédicace de Patrice Studer

L’événement Dédicace de Patrice Studer Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-18 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II