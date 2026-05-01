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Dédicace de Patrice Studer Les Carnets de Phileas Le Creusot

Dédicace de Patrice Studer Les Carnets de Phileas Le Creusot samedi 30 mai 2026.

Lieu : Les Carnets de Phileas

Adresse : 22 rue Maréchal Leclerc

Ville : 71200 Le Creusot

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Le Creusot

Dédicace de Patrice Studer

Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Dédicace de Patrice Studer pour la parution de son roman Les mystères de la dame aux chats .   .

Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   contact@lescarnetsdephileas.com

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English : Dédicace de Patrice Studer

L’événement Dédicace de Patrice Studer Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-18 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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