Dédicace de Patrice Studer Les Carnets de Phileas Le Creusot
Dédicace de Patrice Studer Les Carnets de Phileas Le Creusot samedi 30 mai 2026.
Le Creusot
Dédicace de Patrice Studer
Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dédicace de Patrice Studer pour la parution de son roman Les mystères de la dame aux chats . .
Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lescarnetsdephileas.com
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English : Dédicace de Patrice Studer
L’événement Dédicace de Patrice Studer Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-18 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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