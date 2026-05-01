Nuit européenne des musées au musée de l’Homme et de l’Industrie Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot
Nuit européenne des musées au musée de l’Homme et de l’Industrie Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot samedi 23 mai 2026.
Le Creusot
Nuit européenne des musées au musée de l’Homme et de l’Industrie
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Pour la nuit des musées, le musée de l’Homme et de l’Industrie ouvre ses portes en soirée et vous propose deux visites guidées inédites
– à 20h30 une visite focus sur les portraits de la dynastie Schneider ponctués par des lectures de l’ouvrage Fortune de mère de Dominique Schneidre ;
– à 21h30 une visite focus sur la maquette l’Usine miniature de Joseph Beuchot, ponctuée par une lecture de passages de L’enfance du Ch’tit Jean de Jean Dremeau.
Ouverture de 20h à 23h. .
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : Nuit européenne des musées au musée de l’Homme et de l’Industrie
L’événement Nuit européenne des musées au musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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