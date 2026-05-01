Nuit européennes des musées aux Chemins de Fer du Creusot Chemins de Fer du Creusot Le Creusot
Nuit européennes des musées aux Chemins de Fer du Creusot Chemins de Fer du Creusot Le Creusot samedi 23 mai 2026.
Le Creusot
Nuit européennes des musées aux Chemins de Fer du Creusot
Chemins de Fer du Creusot 1241 avenue de l’Europe Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Entre chien et loup, découvrez les Chemins de Fer du Creusot dans une ambiance nocturne pendant l’opération nuit des musées.
De 20h à minuit, la majestueuse 241 P 17 se révèlera sous un aspect spectral et mystique. Une visite commentée des différentes sections de l’association vous sera proposée ainsi qu’une buvette et une boutique souvenir.
Vous pourrez aussi découvrir Le Creusot de nuit, grâce au petit train à vapeur qui vous emmènera sur les hauteurs du Creusot, départ à 21h de la gare des CFC Ville, retour vers 22h30 (réservation conseillée). .
Chemins de Fer du Creusot 1241 avenue de l’Europe Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 80 03 info@241p17.com
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English : Nuit européennes des musées aux Chemins de Fer du Creusot
L’événement Nuit européennes des musées aux Chemins de Fer du Creusot Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-18 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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