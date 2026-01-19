Festiv’Halles Gourmandes Rue de l’Université Avenue de l’Europe Le Creusot

Festiv’Halles Gourmandes

Rue de l’Université Avenue de l’Europe Halle Patrimoniale Le Creusot Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

DJ, bars, food-trucks…

Les bronzés font du ski, épisode 2

Dress code doudounes et accessoires de ski .

Rue de l’Université Avenue de l’Europe Halle Patrimoniale Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Festiv’Halles Gourmandes

