CBSSN 25 ans d’engagement Rue Jules Guesde Le Creusot

Le Creusot

CBSSN 25 ans d’engagement

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Creusot Bourgogne Solidarite Sahel Niger

25 ans d’engagement, de Paix, de Solidarité et du Vivre Ensemble.

Vendredi 12 juin à 20h, projection du film Marché sur l’eau, Cinéma le Magic Le Creusot.

Téléchargez le programme pour connaître toutes les animations proposées les 13 et 14 juin au château de la Verrerie. .

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 94 13 58 barrieralain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CBSSN 25 ans d’engagement

L’événement CBSSN 25 ans d’engagement Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II