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CBSSN 25 ans d’engagement Rue Jules Guesde Le Creusot

CBSSN 25 ans d’engagement Rue Jules Guesde Le Creusot vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Rue Jules Guesde

Adresse : Château de la Verrerie

Ville : 71200 Le Creusot

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Le Creusot

CBSSN 25 ans d’engagement

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13

Creusot Bourgogne Solidarite Sahel Niger
25 ans d’engagement, de Paix, de Solidarité et du Vivre Ensemble.

Vendredi 12 juin à 20h, projection du film Marché sur l’eau, Cinéma le Magic Le Creusot.
Téléchargez le programme pour connaître toutes les animations proposées les 13 et 14 juin au château de la Verrerie.   .

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 94 13 58  barrieralain@gmail.com

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English : CBSSN 25 ans d’engagement

L’événement CBSSN 25 ans d’engagement Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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