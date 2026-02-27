CBSSN 25 ans d’engagement Rue Jules Guesde Le Creusot
CBSSN 25 ans d’engagement Rue Jules Guesde Le Creusot vendredi 12 juin 2026.
Le Creusot
CBSSN 25 ans d’engagement
Rue Jules Guesde Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Creusot Bourgogne Solidarite Sahel Niger
25 ans d’engagement, de Paix, de Solidarité et du Vivre Ensemble.
Vendredi 12 juin à 20h, projection du film Marché sur l’eau, Cinéma le Magic Le Creusot.
Téléchargez le programme pour connaître toutes les animations proposées les 13 et 14 juin au château de la Verrerie. .
Rue Jules Guesde Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 94 13 58 barrieralain@gmail.com
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English : CBSSN 25 ans d’engagement
L’événement CBSSN 25 ans d’engagement Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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