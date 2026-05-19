Dans les coulisses de l’industrie brasserie artisanale Autre Monde Brasserie artisanale Autre Monde Le Creusot

Le Creusot

Dans les coulisses de l’industrie brasserie artisanale Autre Monde

Brasserie artisanale Autre Monde 77 route de Montcenis Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-09-18

À la brasserie Autre Monde, chaque bière est liée à un monde imaginaire inspiré des grands genres de la fantasy (médiéval fantastique, space opera, steampunk, cyberpunk, etc.). Dans ce multivers se croisent des créatures mythologiques issues de l’antiquité ou de folklores locaux d’ici ou d’ailleurs, avec des magiciens sortant de leurs écoles de magie, ainsi que des dieux et des déesses issus de croyances de tous horizons, de personnages issus de visions futuristes et encore bien d’autres à venir !

Découvrez La Brasserie Artisanale Autre Monde qui a ouvert ses portes au Creusot ! Notre objectif est de créer et diffuser des bières artisanales en Bourgogne, dans le respect des salariés, des consommateurs, des matières premières, du maillage artisanal local et de l’environnement.

Lors de la visite de notre brasserie, découvrez tout le processus de fabrication d’une bière, des ingrédients bruts à l’embouteillage, en passant par la fermentation.

Vous serez accueilli(e) et guidé(e) sur place par un salarié de l’entreprise.

Durée 1h30 environ.

Consignes à respecter

– visite ouverte aux personnes âgées de 10 ans minimum

– les enfants devront être accompagnés d’un adulte identifié au départ du groupe.

Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’un remboursement ou d’une modification. .

Brasserie artisanale Autre Monde 77 route de Montcenis Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : Dans les coulisses de l’industrie brasserie artisanale Autre Monde

L’événement Dans les coulisses de l’industrie brasserie artisanale Autre Monde Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-19 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II